Землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7 стало сильнейшим с 1952 года

Напомним, изначально землетрясение, произошедшее на Камчатке, было оценено в 7,9 баллов. Эпицентр толчка располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского и находился на глубине 17 километров. Позднее произошли повторные толчки, магнитуда которых составила от 5,2 до 5,9 баллов.