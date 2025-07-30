Землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7 стало сильнейшим с 1952 года

Очаг располагался в юго-западной части сейсмофокальной зоны. Разлом, вызванный движением литосферных плит, протянулся свыше 200 километров по направлению к глубоководному желобу. Зона активности оказалась связана с районами землетрясений, произошедших 17 августа 2024 года и 20 июля 2025 года, образовав протяжённую цепь разрывов.
«Судя по всему — это классическое субдукционное землетрясение, решение очага вряд ли принесёт нам сюрпризы», — говорится в сообщении.
Напомним, изначально землетрясение, произошедшее на Камчатке, было оценено в 7,9 баллов. Эпицентр толчка располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского и находился на глубине 17 километров. Позднее произошли повторные толчки, магнитуда которых составила от 5,2 до 5,9 баллов.