«Мама просила держать иконки»: как жители Камчатки переживают мощнейшее землетрясение

А одна из жительниц была в душе на момент начала землетрясения. «Была в душе. Ощущения непередаваемые. Времени собирать вещи не было. Выбежала на улицу с собакой и документами. Землетрясение оценивается в 8 баллов, но по ощущениям больше: в домах разрушилось все: цветы, мебель, техника — все попадало», — рассказала девушка.