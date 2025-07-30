В двух американских штатах объявили угрозу цунами из-за событий на Камчатке

«Система предупреждения о цунами США также объявила об “опасных волнах цунами в течение следующих трех часов вдоль побережья России, Японии, Аляски и Гавайев”, — написало агентство. Там добавили, что предупреждение объявили в американских штатах Калифорния и Орегон, а также на острове Гуам и ряде других островов Микронезии.