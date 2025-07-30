Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух американских штатах объявили угрозу цунами из-за событий на Камчатке

В американских штатах Калифорния и Орегон введено предупреждение о возможном цунами после землетрясения, произошедшего на Камчатке. Об этом сообщило агентство Reuters.

Предупреждение об угрозе цунами объявили в американских штатах Калифорния и Орегон.

В американских штатах Калифорния и Орегон введено предупреждение о возможном цунами после землетрясения, произошедшего на Камчатке. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Система предупреждения о цунами США также объявила об “опасных волнах цунами в течение следующих трех часов вдоль побережья России, Японии, Аляски и Гавайев”, — написало агентство. Там добавили, что предупреждение объявили в американских штатах Калифорния и Орегон, а также на острове Гуам и ряде других островов Микронезии.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за 10-летия землетрясение, есть угроза цунами: главное.

Ранее вследствие мощного землетрясения на Камчатке на побережье Северо-Курильска обрушилось цунами. Жители города остаются на возвышенностях из-за опасности повторных волн и вернутся домой после снятия угрозы.