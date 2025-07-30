Спасатели нашли заблудившуюся 90-летнюю жительницу Подмосковья с деменцией

«Тревожный звонок поступил в службу вчера около 17:00 от обеспокоенных родственников. Их соседи увидели, как пожилая женщина ушла в сторону леса недалеко от дер. Трегубово в Зарайске. Спасатели 341-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса немедленно отправились на поиски. Они прочесывали лес, подавая звуковые сигналы с пожарного автомобиля», — говорится в сообщении.