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Спасатели нашли заблудившуюся 90-летнюю жительницу Подмосковья с деменцией

В Подмосковье спасли 90-летнюю пенсионерку с деменцией, которая заблудилась при походе в лес. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

Источник: Freepik

«Тревожный звонок поступил в службу вчера около 17:00 от обеспокоенных родственников. Их соседи увидели, как пожилая женщина ушла в сторону леса недалеко от дер. Трегубово в Зарайске. Спасатели 341-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса немедленно отправились на поиски. Они прочесывали лес, подавая звуковые сигналы с пожарного автомобиля», — говорится в сообщении.

Пенсионерку удалось найти за час, она была на берегу реки Осетр и уже не могла самостоятельно передвигаться. Специалисты уложили пенсионерку на носилки и доставили к родственникам. Госпитализация ей не потребовалась.