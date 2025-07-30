В РАН предупредили о сильных афтершоках после землетрясения на Камчатке

«Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться ещё не менее месяца. Важно, что при таком масштабе события следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7,5», — сказано в заявлении.
По словам специалистов, из-за таких афтершоков могут возникать колебания интенсивностью 5−6 баллов в Петропавловске-Камчатском. Также возможны опасные цунами, предупредили в Геофизической службе.
Напомним, землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке. В результате подземных толчков пострадали несколько человек. Вода отступила от берегов Петропавловска — местных жителей призвали соблюдать осторожность и не приближаться к воде.