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В РАН предупредили о сильных афтершоках после землетрясения на Камчатке

После мощного землетрясения на Камчатке ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5 на протяжении не менее месяца. Таким прогнозом поделились в пресс-службе местного филиала Геофизической службы Российской академии наук.

Источник: Life.ru

«Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться ещё не менее месяца. Важно, что при таком масштабе события следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7,5», — сказано в заявлении.

По словам специалистов, из-за таких афтершоков могут возникать колебания интенсивностью 5−6 баллов в Петропавловске-Камчатском. Также возможны опасные цунами, предупредили в Геофизической службе.

Напомним, землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке. В результате подземных толчков пострадали несколько человек. Вода отступила от берегов Петропавловска — местных жителей призвали соблюдать осторожность и не приближаться к воде.