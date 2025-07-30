Пугающие видео землетрясения на Камчатке попали в сеть

На Сахалинскую область уже обрушилась первая волна цунами. Такая же угроза объявлена на всех Курильских островах. Последствиями природного явления люди уже делятся в социальных сетях. URA.RU рассказывает, что происходит в этих регионах на данный момент. Наше агентство также ведет онлайн-трансляцию произошедшего.