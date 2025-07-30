Mash: бывший сотрудник МЧС напал на полицейского с ножом

«Бывший сотрудник МЧС обстрелял из ракетницы машину ГАИ во время погони в Енисейске. Потом напал на полицейского с ножом», — написал telegram- канал. Там добавили, что полицейским пришлось применить табельное оружие, однако подозреваемый даже после ранения попытался угнать патрульный автомобиль.