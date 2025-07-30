Губернатор Солодов осмотрел повреждённый детсад № 15 в Петропавловске‑Камчатском

Осмотр детского сада. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка.
Эксперты уже завершили обследование первого этажа. В настоящее время проводится глубокий анализ прочности и безопасности конструкции. Губернатор поручил ответственным организациям закончить проверку до конца суток. По итогам будет принято решение о необходимых действиях для восстановления учреждения.
«Уже определили дошкольные учреждения, куда с 1 августа перераспределим детей из детского сада № 15. Самое главное — никто из сотрудников не пострадал. Держу ситуацию на контроле», — отметил Солодов.
Напомним, на Камчатке зафиксировано сильнейшее с 1952 года землетрясение. В Петропавловске-Камчатском произошло обрушение стены в здании детского сада № 15. К счастью, детей и взрослых в здании не было. На месте работают спасатели и специалисты системы образования для оценки ущерба и выяснения обстоятельств произошедшего.