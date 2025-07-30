Губернатор Солодов осмотрел повреждённый детсад № 15 в Петропавловске‑Камчатском

Напомним, на Камчатке зафиксировано сильнейшее с 1952 года землетрясение. В Петропавловске-Камчатском произошло обрушение стены в здании детского сада № 15. К счастью, детей и взрослых в здании не было. На месте работают спасатели и специалисты системы образования для оценки ущерба и выяснения обстоятельств произошедшего.