«Мощнейшее землетрясение с 1952 года»: на берега Камчатки обрушилось цунами

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим с 1952 года, заявили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, по последним данным специалистов, магнитуда подземных толчков в Камчатском крае находится на уровне 8,5−8,7.
В детсаду на Камчатке после землетрясения обрушилась стена.
В одном из детских садов в результате подземных толчков обрушилась стена, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он уточнил, что в здании не было людей, в результате случившегося никто не пострадал.
Солодов заявил, что специалисты осматривают социально значимые объекты, в частности, речь идёт о школах, медучреждениях и детсадах.
Кроме того, губернатор проинформировал, что рабочий день в государственных учреждениях региона сокращён до 13:00 (04:00 мск).
Согласно сведениям ГУ МЧС по Камчатскому краю, жители Петропавловска-Камчатского ощутили мощные подземные толчки.
«Ощутимость землетрясения в городе составила 7−8 баллов», — заявили в ведомстве.
При землетрясении на Камчатке мужчина выпрыгнул из окна.
Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников рассказал журналистам, что несколько человек обратились в больницы.
Так, один из пострадавших выпрыгнул из окна. Его жизни ничего не угрожает.
«К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта. Все пациенты в удовлетворительном состоянии. Тяжёлых травм в настоящий момент не зафиксировано», — сказал Мельников.
В Сети появились кадры землетрясения на Камчатке.
Жители Камчатского края публикуют фотографии и видеоролики, на которых запечалён момент мощного землетрясения.
На кадрах видно, как качаются припаркованные машины, а также раскачиваются предметы внутри жилых помещений.
На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна.
Помимо Камчатского края, сейсмособытие затронуло Сахалинскую область. Губернатор Валерий Лимаренко заявил, что в городе Северо-Курильске зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,9.
В населённом пункте проводится эвакуация населения. Жителей, оказавшихся в потенциально опасной зоне, эвакуировали на возвышенность.
В следующем сообщении Лимаренко рассказал, что на город обрушилась первая волна цунами. Он подчеркнул, что население находится в безопасности на возвышенности «до полной отмены угрозы повторных волн».
По данным ГУ МЧС по региону, город затопило, кроме того, волна накрыла рыбопромышленное предприятие «Алаид».
Волна цунами уже обрушилась и на Камчатку. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зарегистрировало в Камчатском крае волну цунами высотой до четырёх метров.
Япония задействовала истребители для мониторинга за цунами.
По данным МЧС РФ, в результате сейсмособытия, произошедшего в акватории Тихого океана, ожидается подход волны цунами высотой до 32 сантиметров.
На восточном побережье Японии объявлена угроза цунами. В стране приостановили движение поездов. Кроме того, японские власти задействовали истребители для мониторинга за цунами.
Правительство Японии призвало эвакуироваться жителей в районах, где ожидается цунами.
Цунами угрожает и Соединённым Штатам. По информации Reuters, соответствующее предупреждение действует в штатах Аляска, Калифорния, Орегон и Вашингтон.
Помимо Японии и США, предупреждение о цунами выпустили Филиппины.
Специалисты подчёркивают, что после землетрясения на Камчатке выявлен сильный афтершоковый процесс. Афтершоки ожидаются в течение месяца, в том числе магнитудой до 7,5.