ДТП с пассажирским автобусом расследуют во Владивостоке

Отметим, что на маршруте № 39 по условиям контракта должно работать по четыре автобуса ежедневно. Однако по факту на маршрутах находится обычно меньше транспортных средств, чем положено, перевозчики и городское управление транспорта связывают это с нехваткой водителей. Это касается всех компаний-перевозчиков и маршрутов. На самых проблемных маршрутах в худшие дни работает всего по одному автобусу или вовсе ни одного.