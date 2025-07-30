ДТП с пассажирским автобусом расследуют во Владивостоке

Авария произошла утром 29 июля на улице Сафонова. Автобус, следовавший по маршруту № 39 со стороны улицы Никифорова, врезался в заборчик, отделяющий проезжую часть от тротуара. Установлено, что 62-летний шофёр, уроженец одной из республик Средней Азии, не справился с управлением. Причины съезда автобуса с дороги выясняются.
Водитель не пострадал, а пассажиров в момент аварии в салоне автобуса не было. Процессуальное решение будет принято после того, как правоохранительные органы завершат свою проверку.
Отметим, что на маршруте № 39 по условиям контракта должно работать по четыре автобуса ежедневно. Однако по факту на маршрутах находится обычно меньше транспортных средств, чем положено, перевозчики и городское управление транспорта связывают это с нехваткой водителей. Это касается всех компаний-перевозчиков и маршрутов. На самых проблемных маршрутах в худшие дни работает всего по одному автобусу или вовсе ни одного.
Действующие контракты на автобусные перевозки по Владивостокскому городскому округу истекают 31 июля. Новые контракты администрация заключает на 8 месяцев, до 31 марта 2026 года, это тоже связано с кадровым дефицитом, а также завершением договоров лизинга на приобретение новых автобусов. На многих маршрутах количество машин официально уменьшили. Но на отдельных линиях увеличили класс автобусов (с малого на средний, со среднего на большой).