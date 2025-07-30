Волна цунами после подземных толчков на Камчатке достигла Хоккайдо

Ранее предполагалось, что волна может достигнуть одного метра, однако оценка была пересмотрена и увеличена до трёх метров. Специалисты подчёркивают, что даже волны в пределах одного метра способны привести к серьёзным повреждениям и представляют опасность для людей.
Правительство Японии сформировало оперативный кризисный центр при кабинете премьер-министра для контроля ситуации. Из-за того что землетрясение на территории Японии почти не ощущалось, многие отдыхающие на побережье и в прибрежных водах могут не догадываться об угрозе.
Напомним, ранее в Японии объявили предупреждение о цунами в связи с землетрясением, которое произошло на Камчатке. По данным японских сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 8. Позднее российские учёные скорректировали оценки, в итоге магнитуда составила 8,7 баллов, что является мощнейшим показателем с 1952 года.