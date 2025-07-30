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NBS: глава Пентагона может уйти в отставку

Министр обороны США Пит Хегсет подумывает о том, чтобы в следующем году выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Теннесси. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Хегсет, по словам журналистов, планирует стать губернатором штата Теннесси.

Министр обороны США Пит Хегсет подумывает о том, чтобы в следующем году выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Теннесси. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Если он решит участвовать в выборах, ему придется уйти в отставку с должности главы Пентагона — таковы правила. По данным телеканала, последние три недели Хегсет всерьез обсуждает с окружением возможность начать предвыборную кампанию. Его уход стал бы одной из крупнейших перестановок в руководстве Минобороны .Однако помощник Хегсета по связям с общественностью Шон Парнелл эту информацию отрицает. Он заявил, что министр полностью сосредоточен на своей работе в администрации Дональда Трампа и на продвижении политики «Америка прежде всего».

По словам Парнелла, NBC просто придумала эту историю: «Или у них фейковые источники, или их просто разыграли». Если Хегсет все-таки решится идти в губернаторы, исполнять его обязанности может временно один из высокопоставленных чиновников — либо министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, либо замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби.

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