NBS: глава Пентагона может уйти в отставку

Если он решит участвовать в выборах, ему придется уйти в отставку с должности главы Пентагона — таковы правила. По данным телеканала, последние три недели Хегсет всерьез обсуждает с окружением возможность начать предвыборную кампанию. Его уход стал бы одной из крупнейших перестановок в руководстве Минобороны .Однако помощник Хегсета по связям с общественностью Шон Парнелл эту информацию отрицает. Он заявил, что министр полностью сосредоточен на своей работе в администрации Дональда Трампа и на продвижении политики «Америка прежде всего».