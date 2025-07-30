NBS: глава Пентагона может уйти в отставку

Хегсет, по словам журналистов, планирует стать губернатором штата Теннесси.
Министр обороны США Пит Хегсет подумывает о том, чтобы в следующем году выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Теннесси. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Если он решит участвовать в выборах, ему придется уйти в отставку с должности главы Пентагона — таковы правила. По данным телеканала, последние три недели Хегсет всерьез обсуждает с окружением возможность начать предвыборную кампанию. Его уход стал бы одной из крупнейших перестановок в руководстве Минобороны .Однако помощник Хегсета по связям с общественностью Шон Парнелл эту информацию отрицает. Он заявил, что министр полностью сосредоточен на своей работе в администрации Дональда Трампа и на продвижении политики «Америка прежде всего».
По словам Парнелла, NBC просто придумала эту историю: «Или у них фейковые источники, или их просто разыграли». Если Хегсет все-таки решится идти в губернаторы, исполнять его обязанности может временно один из высокопоставленных чиновников — либо министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, либо замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби.