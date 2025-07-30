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После землетрясения на Камчатке в Вашингтоне ввели предупреждение о цунами

Кроме того, угроза цунами объявлена в Японии.

Источник: Аргументы и факты

Власти американских штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния ввели предупреждение о цунами, информирует Reuters.

По его данным, это предупреждение установлено после мощных подземных толчков в Камчатском крае.

Кроме того, угроза цунами объявлена в Японии. На фоне этого в стране приостановили движение поездов.

Правительство Японии призвало эвакуироваться жителей в районах, где ожидается стихия. Власти задействовали истребители для мониторинга за цунами.

По данным агентства по стихийным бедствиям и катастрофам PHIVOLCS, Филиппины также выпустили предупреждение о цунами.

Напомним, землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим с 1952 года. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков в Камчатском крае находится на уровне 8,5−8,7.