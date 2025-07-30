После землетрясения на Камчатке в Вашингтоне ввели предупреждение о цунами

Власти американских штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния ввели предупреждение о цунами, информирует Reuters.
По его данным, это предупреждение установлено после мощных подземных толчков в Камчатском крае.
Кроме того, угроза цунами объявлена в Японии. На фоне этого в стране приостановили движение поездов.
Правительство Японии призвало эвакуироваться жителей в районах, где ожидается стихия. Власти задействовали истребители для мониторинга за цунами.
По данным агентства по стихийным бедствиям и катастрофам PHIVOLCS, Филиппины также выпустили предупреждение о цунами.
Напомним, землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим с 1952 года. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков в Камчатском крае находится на уровне 8,5−8,7.