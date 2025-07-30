Сирены, оповещающие о цунами, завыли в Японии. Видео

Ранее на Камчатке произошло мощное землетрясение, магнитуда которого достигла 8,5. Это сейсмическое событие вошло в число самых сильных за последние 70 лет. Ожидается, что в течение как минимум месяца регион будет испытывать афтершоки, сила которых может достигать 7,5 баллов. URA.RU освещает происходящее на Камчатке в онлайн-трансляции.