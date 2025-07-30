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В Омске найден пропавший 13-летний мальчик

Предварительно противоправных действий в отношении ребенка не совершено.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции сообщили, что пропавший 13-летний Антон найден. По предварительным данным, противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

Напомним, накануне около 11:00 мальчик вышел из дома на улице Барнаульской и не вернулся. Его мама обратилась в полицию с заявлением о розыске сына.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей и неравнодушных граждан местонахождение подростка было установлено. Полиция выражает благодарность всем, кто помогал в поисках или предоставил информацию.

Если у вас остались вопросы или вы хотите сообщить дополнительные сведения, звоните по телефонам: 79−24−02, 8 (951) 417−56−11 или 102.