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В японском городе Иокогама звучат сирены, оповещающие о цунами

В японском городе Иокогама утром 30 июля звучат сирены, предупреждающие о цунами. Власти призывают местных жителей укрыться в безопасных местах.

Источник: Life.ru

Первые волны уже зафиксированы в юго-восточной части города Тёси. Видео X / X_Informmer_X.

В правительстве страны заявили о необходимости эвакуации с территорий, к которым приближается волна цунами, вызванная мощным землетрясением. Жителей Иокогамы призывают незамедлительно покинуть низинные районы и переместиться на возвышенности. Первые волны уже зафиксированы в юго-восточной части города Тёси, префектура Тиба.

Напомним, землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7 стало сильнейшим с 1952 года. Очаг располагался в юго-западной части сейсмофокальной зоны. Разлом, вызванный движением литосферных плит, протянулся свыше 200 километров по направлению к глубоководному желобу. Зона активности оказалась связана с районами землетрясений, произошедших 17 августа 2024 года и 20 июля 2025 года, образовав протяжённую цепь разрывов.