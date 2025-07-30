В японском городе Иокогама звучат сирены, оповещающие о цунами

Напомним, землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7 стало сильнейшим с 1952 года. Очаг располагался в юго-западной части сейсмофокальной зоны. Разлом, вызванный движением литосферных плит, протянулся свыше 200 километров по направлению к глубоководному желобу. Зона активности оказалась связана с районами землетрясений, произошедших 17 августа 2024 года и 20 июля 2025 года, образовав протяжённую цепь разрывов.