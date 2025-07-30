Что известно о землетрясении на Камчатке

ТАСС собрал основное о ЧП.
О случившемся
- Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,1 в 150 км от Петропавловска-Камчатского в среду, 30 июля, около полудня по местному времени (около 03:00 мск).
- Позже Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7.
- Ощущаемость произошедшего на Камчатке землетрясения составила от 7 до 8 баллов.
- Эпицентр толчка находился в 149 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км.
- Сейсмологи зафиксировали сильные повторные землетрясения магнитудой 5,1−5,8 на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского, в столице региона толчки ощущались с силой 3 балла.
- Угрозу цунами объявили на побережье Авачинского залива.
- Цунами высотой 3−4 м было зафиксировано в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции Водопадная.
- Цунами обрушилось на прибрежную часть города Северо-Курильска на острове, жителей собрали на возвышенности.
- Количество землетрясений магнитудой более 5, произошедших у берегов Камчатки за час, составило восемь. Толчки происходили на глубинах от 7 до 100 км.
- Специалисты прогнозируют афтершоки магнитудой до 7,5 на протяжении не менее месяца.
Последствия
Несколько человек обратились в медицинские учреждения.
- Стена обрушилась в здании детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском, жертв нет.
- Порт Северо-Курильска в Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие оказались подтоплены цунами.
- Проблемы с интернет-соединением фиксировались на Камчатке, позже все узлы связи восстановили.
- Рабочий день в госучреждениях Камчатского края был сокращен до 13:00 (04:00 мск).
- Количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском увеличилось.
- Городская детская поликлиника № 1 в Петропавловске-Камчатском временно закрыта на техническое обследование.
Реакция местных властей
- В случае обнаружения опасных для конструкции трещин в жилье власти пообещали предоставить жителям временное размещение в безопасных местах.
- Развернут региональный штаб для координации действий ведомств и служб.
- Организована горячая линия для жителей после землетрясения на Курилах.
- Власти Сахалинской области мобилизуют материальные резервы для устранения последствий землетрясения в Северо-Курильске.
В Японии и США
- Цунами высотой порядка 30 см после землетрясения на Камчатке достигла северной части Японии.
- Силы самообороны Японии задействовали истребители, патрульные самолеты и вертолеты для мониторинга ситуации над акваторией Тихого океана.
- Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power приостановили очередную фазу сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».
- Движение скоростных поездов «синкансэн» было приостановлено в центральной части и на северо-востоке Японии.
- Информации об ущербе или пострадавших на территории Японии не поступало.
- Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами.
- Власти острова Оаху призвали жителей, проживающих в прибрежных областях, немедленно эвакуироваться из-за угрозы цунами.