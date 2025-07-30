В Сахалинской области открыли горячую линию после землетрясения на Камчатке

По поручению руководства прокуратуры ведётся мониторинг ситуации в регионе, особенно в аспектах предоставления медицинской помощи и оценки ущерба имуществу. Также проверяется организация временного размещения пострадавших граждан.
Телефон горячей линии прокуратуры Сахалинской области: 27−72−01.
Контакты районных прокуратур на Курильских островах:
Прокуратура Курильского района: 8 (42454) 4−26−08Прокуратура Северо-Курильского района: 8 (42453) 42−2−83Прокуратура Южно-Курильского района: 8 (42455) 2−13−40.
Напомним, землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7 стало сильнейшим с 1952 года. В результате происшествия пострадали несколько человек. В местном филиале Геофизической службы РАН предупредили о возможных афтершоках магнитудой до 7,2 баллов на протяжении месяца.