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В Сахалинской области открыли горячую линию после землетрясения на Камчатке

В Сахалинской области прокуратура объявила о запуске горячей линии, направленной на оперативное реагирование из-за мощного землетрясения на Камчатке. Ведомство взяло под контроль выполнение мер по защите прав жителей Курильских островов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Источник: Life.ru

По поручению руководства прокуратуры ведётся мониторинг ситуации в регионе, особенно в аспектах предоставления медицинской помощи и оценки ущерба имуществу. Также проверяется организация временного размещения пострадавших граждан.

Телефон горячей линии прокуратуры Сахалинской области: 27−72−01.

Контакты районных прокуратур на Курильских островах:

Прокуратура Курильского района: 8 (42454) 4−26−08Прокуратура Северо-Курильского района: 8 (42453) 42−2−83Прокуратура Южно-Курильского района: 8 (42455) 2−13−40.

Напомним, землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7 стало сильнейшим с 1952 года. В результате происшествия пострадали несколько человек. В местном филиале Геофизической службы РАН предупредили о возможных афтершоках магнитудой до 7,2 баллов на протяжении месяца.