В Сахалинской области открыли горячую линию после землетрясения на Камчатке

Напомним, землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7 стало сильнейшим с 1952 года. В результате происшествия пострадали несколько человек. В местном филиале Геофизической службы РАН предупредили о возможных афтершоках магнитудой до 7,2 баллов на протяжении месяца.