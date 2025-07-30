Двум странам угрожает цунами после землетрясения на Камчатке: какие регионы в опасности. Карта

В Японии и США призвали жителей нескольких регионов готовиться к возможному цунами.
Из-за землетрясения, произошедшего в Тихом океане недалеко от Камчатки, начало появляться цунами. Оно угрожает не только жителям России, но также Японии и США.
До северной части Японии дошла волна высотой 30 сантиметров. В нескольких городах уже звучат сирены. Кроме того, предупреждение о возможном цунами было введено в американских штатах Калифорния, Орегон и Гавайи. Подробнее о том, каким регионам угрожает природное явление — в материале URA.RU.
Россия.
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Сильное землетрясение началось в Тихом океане в районе Камчатки, 30 июля. Его магнитуда составила 8,5 баллов. По разным оценкам даже 8,7. Данные подземные толчки стали самыми мощными за последние 73 года — с 1952 года. Эпицентр землетрясения расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Разлом распространился на 200 км вдоль глубоководного желоба.
Вследствие чего на Камчатке была объявлена угроза цунами. По информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, вода начала стремительно отходить от берега. По словам министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Лебедева, на Камчатке была зарегистрирована волна цунами, достигавшая высоты четырех метров. Позже стало известно, что угрозы цунами в черте Петропавловска-Камчатского нет. Однако жителей Камчатки призывают не паниковать и покинуть опасные прибрежные зоны.
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Кроме того, толчки в 5−6 баллов ощущались и в Сахалинской области. На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. По информации начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, тревога цунами распространена на все Курильские острова. По имеющимся данным, жертв и существенных разрушений нет. На данный момент жители города остаются на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в соцсетях.
«Мы оперативно провели оповещение населения, провели эвакуацию [населения] на возвышенности. Люди там будут находиться до отмены команды цунами», — сказал Лимаренко в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале.
Япония.
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В Японии введено предупреждение о возможном цунами в связи с произошедшим землетрясением на Камчатке. В населенных пунктах ведется оповещение населения при помощи сирен. В настоящее время сигнал тревоги раздается, в частности, в Иокогаме. Премьер-министр Сигэру Исиба обратился к жителям прибрежных зон с призывом немедленно покинуть опасные территории и переместиться на верхние этажи зданий.
Согласно предварительной информации, высота волн может достигать 3,5 метра. Прогнозируется, что цунами подойдет к побережью Японии в 10:30 по местному времени. В юго-восточной части города Теси уже зафиксированы первые волны. Также поступает информация, что цунами высотой около 30 сантиметров достигло берегов северной части Японии.
США.
Система оповещения о цунами в США сообщила о вероятности возникновения опасных волн цунами в течение ближайших трех часов вдоль побережья России, Японии, Аляски и Гавайских островов. Кроме того, предупреждение о возможном цунами было распространено на территории штатов Калифорния и Орегон, а также на острове Гуам и нескольких островах Микронезии. Власти острова Оаху, где находится столица штата Гавайи — город Гонолулу, обратились к жителям прибрежных районов с призывом к немедленной эвакуации.