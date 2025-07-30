Двум странам угрожает цунами после землетрясения на Камчатке: какие регионы в опасности. Карта

Система оповещения о цунами в США сообщила о вероятности возникновения опасных волн цунами в течение ближайших трех часов вдоль побережья России, Японии, Аляски и Гавайских островов. Кроме того, предупреждение о возможном цунами было распространено на территории штатов Калифорния и Орегон, а также на острове Гуам и нескольких островах Микронезии. Власти острова Оаху, где находится столица штата Гавайи — город Гонолулу, обратились к жителям прибрежных районов с призывом к немедленной эвакуации.