Лагерь Русского географического общества на Курилах смыло цунами: ученые лишились вещей

Цунами, образовавшееся в результате сильнейшего землетрясения, обрушилось на побережья Камчатки. Пострадал также остров Шумшу. Ученые Русского географического общества развели на его территории лагерь. Однако палатки смыло цунами. Об этом сообщает KamchatkaMedia.
Участница экспедиции Елена рассказала, что ученым не удалось спасти вещи. Однако все остались живы. Исследователи заранее поднялись на сопку.
«Все успели убежать, но потеряли почти все вещи. Спальник, куртка от дождя, штаны треккинговые, ботинки, кроссовки, фотоаппарат, загранпаспорт — всё уплыло», — рассказала Елена.
Напомним, землетрясение зафиксировали в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 149 километров.