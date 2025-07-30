Лагерь Русского географического общества на Курилах смыло цунами: ученые лишились вещей

Цунами, образовавшееся в результате сильнейшего землетрясения, обрушилось на побережья Камчатки. Пострадал также остров Шумшу. Ученые Русского географического общества развели на его территории лагерь. Однако палатки смыло цунами. Об этом сообщает KamchatkaMedia.