Преступную группу наркодилеров задержали в Зиминском районе

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Зиминский» при силовой поддержке ОМОН «Баргузин» Росгвардии задержали группу наркодилеров. По данным полицейских, 50-летний подозреваемый и его 45-летняя знакомая организовали преступный бизнес на территории города. Установлено, что ранее они привлекались к ответственности за аналогичные преступления, а также сами являются наркозависимыми, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, дилеры делили запрещенное вещество на мелкие части и продавали. Расчёт за товар получали наличными. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых полицейские изъяли около 4 г наркотического средства.
По данному факту следователями возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Ранее агентство сообщало, что в Тулуне полицейские задержали двух мужчин за распространение наркотиков. По версии оперативников, наркозависимый покупал запрещенные вещества у безработного товарища и продавал их в несколько раз дороже.