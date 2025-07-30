При землетрясении на востоке Гватемалы пострадали десятки зданий

Серия землетрясений, произошедших во вторник на востоке Гватемалы, привела к гибели одного человека и повреждению десятков зданий. Об этом сообщил мэр города Комапа Сесар Васкес в интервью радиостанции Emisoras Unidas.
По его словам, жительница общины Сан-Мигель погибла после обрушения глинобитной стены во время одного из толчков. В пострадавших районах зафиксированы серьёзные разрушения: большое количество домов, возведённых из самана — смеси глины, песка и соломы, — не выдержали подземных ударов и разрушились.
Эпицентр сейсмической активности находился в районе муниципалитета Сапотитлан в департаменте Хутиапа. Как уточнили в Институте сейсмологии Insivumeh, самый мощный из пяти зафиксированных толчков имел магнитуду 5,8 и залегал на глубине около 5 километров.
На месте работают спасатели и военные, проводящие оценку нанесённого ущерба. Национальная служба по предотвращению стихийных бедствий Conred объявила «оранжевый» уровень тревоги. По данным СМИ, в некоторых регионах страны отмечены перебои с подачей электроэнергии и нарушения в работе транспортной инфраструктуры.
Между тем магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 8,7, что является сильнейшим землетрясением с 1952 года.