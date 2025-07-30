При землетрясении на востоке Гватемалы пострадали десятки зданий

По его словам, жительница общины Сан-Мигель погибла после обрушения глинобитной стены во время одного из толчков. В пострадавших районах зафиксированы серьёзные разрушения: большое количество домов, возведённых из самана — смеси глины, песка и соломы, — не выдержали подземных ударов и разрушились.