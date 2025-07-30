Мужчина жестоко избил женщину во дворе дома в Челябинске

Инцидент произошёл ночью 29 июля. По данным издания, к дому подъехала «Лада Гранта» с символами такси на кузове. С водительского места вышел мужчина и выволок из салона пассажирку, находившуюся на заднем сиденье. За их спором последовала серия жестоких ударов. На опубликованном видео с камеры домофона видно, что агрессор несколько раз бьёт свою спутницу головой о чужой автомобиль, припаркованный у подъезда. Владелец этой машины рассказал, что на «Приоре» остались следы крови, у неё сломано зеркало.