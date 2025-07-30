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Мужчина жестоко избил женщину во дворе дома в Челябинске

Он несколько раз ударил свою спутницу о чужую машину.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: freepik.com

Челябинец жестоко избил женщину во дворе дома на улице Косарева. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на жильцов, ставших очевидцами последствий происшествия.

Инцидент произошёл ночью 29 июля. По данным издания, к дому подъехала «Лада Гранта» с символами такси на кузове. С водительского места вышел мужчина и выволок из салона пассажирку, находившуюся на заднем сиденье. За их спором последовала серия жестоких ударов. На опубликованном видео с камеры домофона видно, что агрессор несколько раз бьёт свою спутницу головой о чужой автомобиль, припаркованный у подъезда. Владелец этой машины рассказал, что на «Приоре» остались следы крови, у неё сломано зеркало.

Затем разъярённый мужчина потащил женщину к подъезду, продолжая бить её руками и ногами, после за капюшон заволок её в дом. В городской полиции сообщили, что зарегистрировано заявление о повреждении машины. Проводится проверка.