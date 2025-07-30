У Петропавловска-Камчатского перед цунами обмелела бухта

Вода уходит из бухт у побережья Камчатского края перед возможным приходом цунами. Берега уже сильно обмелели в Авачинской бухте у Петропавловска-Камчатского, сообщает телеграм-канал Amur Mash со ссылкой на местных жителей.
«Очень быстро сейчас вода уходит. За 30 секунд вода отошла уже сантиметров на 50, и она продолжает отходить очень интенсивно», — говорится в опубликованном в телеграм-канале видео, снятом очевидцами.
Напомним, что ранее волну цунами высотой 3−4 метра зафиксировали в Елизовском районе Камчатки.
Позднее первая волна цунами также обрушилась на Северо-Курильск, где были подтоплены порт и рыбопромышленное предприятие.