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У Петропавловска-Камчатского перед цунами обмелела бухта

Вода уходит из бухт у побережья Камчатского края перед возможным приходом цунами.

Вода уходит из бухт у побережья Камчатского края перед возможным приходом цунами. Берега уже сильно обмелели в Авачинской бухте у Петропавловска-Камчатского, сообщает телеграм-канал Amur Mash со ссылкой на местных жителей.

«Очень быстро сейчас вода уходит. За 30 секунд вода отошла уже сантиметров на 50, и она продолжает отходить очень интенсивно», — говорится в опубликованном в телеграм-канале видео, снятом очевидцами.

Напомним, что ранее волну цунами высотой 3−4 метра зафиксировали в Елизовском районе Камчатки.

Позднее первая волна цунами также обрушилась на Северо-Курильск, где были подтоплены порт и рыбопромышленное предприятие.