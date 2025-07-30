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В Башкирии турист едва не отрубил себе ногу топором

На Айгирских скалах турист получил травму.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Накануне вечером спасателям позвонила компания, которая остановилась на скалах «Зубы Шурале». Они рассказали, что их товарищ случайно топором повредил себе ногу. Попытки остановить кровотечение не увенчались успехом, поэтому туристы были вынуждены обратиться за помощью.

На место происшествия срочно выехали спасатели МЧС России и госкомитета РБ по ЧС. Они оказали первую помощь и эвакуировали пострадавшего.

В МЧС отметили, что группа туристов не была зарегистрирована в МЧС России, это осложнило оперативное реагирование.