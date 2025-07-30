В Башкирии турист едва не отрубил себе ногу топором

Накануне вечером спасателям позвонила компания, которая остановилась на скалах «Зубы Шурале». Они рассказали, что их товарищ случайно топором повредил себе ногу. Попытки остановить кровотечение не увенчались успехом, поэтому туристы были вынуждены обратиться за помощью.
На место происшествия срочно выехали спасатели МЧС России и госкомитета РБ по ЧС. Они оказали первую помощь и эвакуировали пострадавшего.
В МЧС отметили, что группа туристов не была зарегистрирована в МЧС России, это осложнило оперативное реагирование.