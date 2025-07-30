Обрушение стен в детском саду и угроза цунами: на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение

За последний час у берегов Камчатки произошло порядка восьми землетрясений магнитудой более 5. Толчки происходили на глубинах от 7 до 100 км. Как уточнили в ЕГС РАН, сейчас развивается сильный афтершоковый процесс, который ощущается в Петропавловске-Камчатском. Такие афтершоки будут продолжаться не менее месяца.