Обрушение стен в детском саду и угроза цунами: на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение

30 июля у побережья Камчатки произошло сильнейшее землетрясение. Его магнитуда составила 8,7. Сейсмологическое событие стало сильнейшим с середины 20 века. Об этом рассказали в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
«Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8.7. Это, безусловно, выдающееся событие», — отметил директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров.
Эпицентры располагались на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского на глубинах от 7 до 100 км и на расстоянии от 57 до 174 км от города. В столице Камчатского края землетрясения ощущались силой от 3 до 4 баллов.
За последний час у берегов Камчатки произошло порядка восьми землетрясений магнитудой более 5. Толчки происходили на глубинах от 7 до 100 км. Как уточнили в ЕГС РАН, сейчас развивается сильный афтершоковый процесс, который ощущается в Петропавловске-Камчатском. Такие афтершоки будут продолжаться не менее месяца.
«Важно, что при таком масштабе события следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7.5. Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью V-VI баллов в Петропавловске-Камчатском, и опасные цунами», — говорится в сообщении.
Ситуацию держат на контроле. Все оперативные службы продолжают работу в режиме ЧС.
Прежде губернатор региона Владимир Солодов сообщал, что из-за землетрясения в детском саду Петропавловска-Камчатского обрушилась стена. По его информации, пострадавших в результате падения стены нет. Губернатор уточнил, что обрушение произошло в детском саду номер 15.
В результате сильных подземных колебаний пострадали несколько человек. Об этом оповестил глава камчатского Минздрава Олег Мельников. По его данным, люди получили травмы, выбегая из домов.
Кроме того, угрозу возникновения цунами объявили на побережье Авачинского залива. Предупреждение о цунами до одного метра также объявили на восточном побережье у северных районов Японии. Эпицентр подземных толчков находится на глубине 149 километров.