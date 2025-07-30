Рейс из Петропавловска на Северо-Курильск отменили из-за обстановки на Камчатке

В соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края Владимира Солодова, на Камчатке был создан региональный оперативный штаб. В Сахалинской области прокуратура открыла горячую линию для граждан после землетрясения и объявленной угрозы цунами на территории Северо-Курильских островов. URA.RU следит за обстановкой и рассказывает о последних новостях по ситуации в онлайн-трансляции.