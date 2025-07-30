Супруги в Москве получили 15 и 17 лет тюрьмы за съемку военных объектов РФ

Московский городской суд приговорил Павла Коротича и его жену Валерию Егорову к 15 годам колонии строгого режима и 17 годам колонии общего режима соответственно. Также супругам назначен и штраф в 100 тысяч рублей. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Суд установил, что пара собирала и передавала сведения о военных объектах в Москве и Московской области представителю Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).
Егорова, по данным следствия, вышла на связь с представителем ГУР в мае 2023 года и получила задание собирать информацию о дислокации, назначении, структуре и защищенности объектов Вооруженных Сил РФ и Росгвардии. Для этого она вместе с мужем осуществляла скрытую фото- и видеосъемку зданий, ограждений, опознавательных табличек и военнослужащих. Коротич, как установил суд, обеспечивал безопасность и подвозил Егорову к объектам на автомобиле.
Помимо госизмены, Егорова признана виновной в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконном хранении психотропных веществ, передает ТАСС.
Жителя Мурманска посадили на 13 лет в тюрьму по статье о госизмене. Гражданин 2000 года рождения сам связался с представителем Вооруженных сил Украины и захотел вступить в ряды украинской армии. До этого ФСБ уже выносила обвиняемому официальное предупреждение о недопустимости совершения действий, подпадающих под статью 275 УК РФ «Госизмена».