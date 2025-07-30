Супруги в Москве получили 15 и 17 лет тюрьмы за съемку военных объектов РФ

Егорова, по данным следствия, вышла на связь с представителем ГУР в мае 2023 года и получила задание собирать информацию о дислокации, назначении, структуре и защищенности объектов Вооруженных Сил РФ и Росгвардии. Для этого она вместе с мужем осуществляла скрытую фото- и видеосъемку зданий, ограждений, опознавательных табличек и военнослужащих. Коротич, как установил суд, обеспечивал безопасность и подвозил Егорову к объектам на автомобиле.