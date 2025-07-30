В Челябинской области пять человек пострадали в массовом ДТП с участием автобуса

Все произошло вечером 29 июля в поселке Тургояк (Миасский городской округ).
Предварительно известно, что в районе дома 87 по улице Туристов 22-летний водитель ВАЗ-21063 в условиях дождя на изгибе дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом «ПАЗ», за рулем которого был мужчина 1973 года рождения.
Затем ВАЗ совершил наезд на припаркованный на обочине Renault Duster.
В результате водитель ВАЗа получил телесные повреждения и был эвакуирован в больницу, госпитализирован. Водитель ПАЗа и три пассажира 16, 17 и 18 лет получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение.