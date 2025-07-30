В Челябинской области пять человек пострадали в массовом ДТП с участием автобуса

Предварительно известно, что в районе дома 87 по улице Туристов 22-летний водитель ВАЗ-21063 в условиях дождя на изгибе дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом «ПАЗ», за рулем которого был мужчина 1973 года рождения.