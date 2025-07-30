Трамп позволил остаться украинцам, приехавшим в США

Трамп разрешил прибывшим украинцам остаться в США.
Прибывшим в страну гражданам Украины разрешено остаться в США до завершения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«К нам приезжает много людей с Украины. И мы работаем с ними», — передает слова Трампа пресс-пул Белого дома. Кроме того, президент заявил о намерениях предоставить украинцам возможность продолжить пребывание на территории Соединенных Штатов.
Ранее американский лидер дал срок отсчета для прекращения огня на Украине для России. А также выдвинул России ультиматум по завершению конфликта на Украине, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть.