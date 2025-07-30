Детсад на Камчатке, в котором из-за землетрясения упала стена, не работал

Напомним, магнитуда землетрясения, которое произошло 30 июля на Камчатке, согласно предварительной оценке, составила 7,7−7,9. После этого на побережье Авачинского залива объявили угрозу цунами и начали эвакуацию жителей. Также сообщалось, что несколько человек обратились за медицинской помощью.