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Детсад на Камчатке, в котором из-за землетрясения упала стена, не работал

Глава Камчатского края сообщил, что завершено обследование первого этажа здания, в котором упала стена.

Источник: Аргументы и факты

Здание детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском, в котором в результате мощного землетрясения обрушилась стена, было закрыто на ремонт, сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.

«Сад был закрыт на плановый ремонт, поэтому детей в здании не было», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что обследование первого этажа завершено. Солодов отметил, что пострадавших нет. Глава региона заверил, что воспитанников этого детсада распределят по другим дошкольным учреждениям.

Губернатор добавил, что ситуация с этим происшествием находится у него на контроле.

Напомним, магнитуда землетрясения, которое произошло 30 июля на Камчатке, согласно предварительной оценке, составила 7,7−7,9. После этого на побережье Авачинского залива объявили угрозу цунами и начали эвакуацию жителей. Также сообщалось, что несколько человек обратились за медицинской помощью.