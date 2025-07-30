Мощная волна цунами сорвала суда с причала и унесла в пролив

Первая волна прошла 200 метров вглубь суши.
В прибрежной зоне Северо-Курильска на острове Парамушир волна цунами вынесла суда из порта в пролив. Об этом сообщил ТАСС мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.
«Суда повытаскивало в пролив, повредило инфраструктуру порта», — рассказал о последствиях третьей волны цунами мэр. Он уточнил, что первая достигла берега, пройдя порядка 200 метров вглубь суши. Затем последовали еще две волны.
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Ранее в связи с мощным землетрясением на Курильских островах была объявлена угроза цунами, передает «Ридус». Кроме того, на севере Японии зафиксирована волна высотой 30 сантиметров, в ряде городов работают сирены.