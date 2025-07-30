Как спастись во время землетрясения и что делать после него

Выработать план действий на случай землетрясения необходимо заранее.
В течение как минимум месяца после произошедшего землетрясения на Камчатке в регионе будут фиксироваться афтершоки (повторные подземные толчки — прим. URA.RU). Их магнитуда может достигать 7,5 баллов. В Петропавловске-Камчатском они могут вызвать подземные колебания интенсивностью 5−6 баллов, а также угрозу цунами, рассказали в филиале Геофизической службы РАН.
В этом случае населению советуют быть готовыми к возможным последствиям. В частности, необходимо заранее продумать план действий на случай природного ЧС. Также стоит заранее определить место встречи после землетрясения и записать телефоны экстренных служб. URA.RU рассказывает, как спастись во время ощутимых подземных толчков и какие действия нужно предпринять, когда стихия утихнет.
Афтершоки на Камчатке.
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В связи с недавним землетрясением на Камчатке специалисты прогнозируют продолжительный период афтершоковой активности. По оценкам ученых, ощутимые подземные толчки высокой силы будут фиксироваться как минимум в течение месяца. Ожидается, что магнитуда афтершоков может достигать 7,5 баллов. В административном центре региона возможны сейсмические колебания интенсивностью 5−6 баллов по шкале. Кроме того, сохраняется вероятность возникновения цунами. Об этом рассказали в пресс-службе Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
«Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца. Важно, что при таком масштабе события следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7.5. Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью V-VI баллов в Петропавловске-Камчатском, и опасные цунами», — говорится в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
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В Тихоокеанском регионе у побережья Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 по мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой приблизительно 8,7. Эпицентр подземных толчков находился в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров. Это сейсмическое событие стало наиболее мощным на данной территории с 1952 года. В связи с происшествием объявлено предупреждение о возможном цунами. Зарегистрированы волны высотой до четырех метров. Власти России, Японии и США настоятельно рекомендуют населению эвакуироваться из прибрежных районов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию этого события.
Как подготовиться к ЧС заранее.
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Спасатели МЧС рекомендуют заранее разработать алгоритм поведения на случай землетрясения для различных мест: дома, на рабочем месте, в общественных зданиях, таких как кинотеатры и театры, в транспорте, а также на открытых пространствах. Следует провести инструктаж среди членов семьи, подробно объяснив им порядок действий при возникновении сейсмической опасности. Обучить основам оказания первой медпомощи.
Хранить документы, денежные средства, карманный фонарь и запасные батарейки в легкодоступном месте. Обязательно обеспечить наличие в доме запаса питьевой воды и консервированных продуктов, рассчитанных на несколько суток, а спальные места разместить вдали от окон и внешних стен.
Рекомендуется надежно закрепить шкафы, полки и стеллажи в жилых помещениях, а также убрать тяжелые предметы с верхних полок и антресолей. Опасные вещества, такие как ядохимикаты и легковоспламеняющиеся жидкости, следует хранить в безопасных и изолированных местах. Важно, чтобы все жильцы были осведомлены о расположении электрического рубильника, основных газовых и водопроводных кранов для оперативного отключения электричества, газа и воды в экстренных ситуациях.
Что делать в случае землетрясения.
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При появлении вибрации помещения, раскачивания светильников, падения различных предметов, усиления шума и звона разбивающегося стекла не следует поддаваться панике. С момента возникновения первых толчков до наступления опасных для конструкции здания колебаний, как правило, имеется 15−20 секунд. В этот промежуток времени необходимо оперативно покинуть помещение, предварительно взяв с собой документы, деньги и предметы первой необходимости.
При выходе из здания стоит пользоваться лестницей вместо лифта. После того как человек оказался на улице, ему следует оставаться на открытом воздухе. При этом важно не находиться вблизи построек, а переместиться на безопасное открытое пространство.
Если обстоятельства вынуждают человека оставаться внутри помещения, то ему нужно выбрать наиболее безопасное место. Это может быть участок возле внутренней стены, угол комнаты, дверной проем внутри помещения или пространство рядом с несущей конструкцией. По возможности укрыться под столом — он способен защитить от падающих предметов и обломков. Не стоит подходить к окнам и лучше держаться подальше от тяжелой мебели.
Номера телефонов на случай ЧС.
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Необходимо иметь под рукой номера экстренных служб. В случае возникновения угрозы и первоначальной эвакуации можно позвонить по одному из следующих номеров:
112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;01 или 101 — единый телефон пожарных и спасателей102 — полиция;103 — скорая медицинская помощь.
Кроме того, стоит записать и номер региональных спасателей. Важно следить за оперативной информацией в соцсетях, поскольку там выпускают обращения власти населенного пункта или области. Например, в Сахалинской области после произошедшего землетрясения и угрозы цунами на Северо-Курильских островах прокуратура региона организовала горячую линию для граждан.
Что делать после землетрясения.
Первые два-три часа после землетрясения наиболее опасны, поскольку сохраняется возможность появления повторных подземных толчковФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
После окончания основной фазы ЧС нужно оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, помочь людям, оказавшимся под завалами, если их можно быстро убрать. Также необходимо следовать распоряжениям местных органов власти и штаба по ликвидации последствий ЧС. Рекомендуется осмотреть электропроводку на наличие повреждений. В случае обнаружения неисправностей устранить их самостоятельно или отключить электроснабжение в квартире. Также нужно проверить газ и воду.
При спуске по лестнице следует проявлять осторожность и предварительно убедиться в ее надежности. Не приближаться к зданиям с видимыми повреждениями и не заходить внутрь таких сооружений. В течение первых двух-трех часов после землетрясения существует высокая вероятность сильных повторных толчков, поэтому необходимо сохранять бдительность. Заходить в помещения допускается только при острой необходимости.
Как вести себя, если оказался под завалами.
Спасатели советуют не паниковать и сперва попытаться установить обстановку вокругФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Оказавшись под завалом, человеку прежде всего необходимо сохранять спокойствие и постараться трезво оценить ситуацию. Если есть необходимость и возможность, то стоит оказать себе первую помощь. После можно пытаться установить контакт с окружающими за пределами завала. Голосом или стуком подать сигналы. Следует помнить, что разжигать огонь в таких условиях категорически запрещено. Воду, находящуюся в бачке унитаза, разрешается использовать для питья. Трубы и радиаторы могут послужить средствами для передачи сигналов о вашем местонахождении. Не стоит понапрасну расходовать свои силы.