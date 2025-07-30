Как спастись во время землетрясения и что делать после него

В Тихоокеанском регионе у побережья Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 по мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой приблизительно 8,7. Эпицентр подземных толчков находился в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров. Это сейсмическое событие стало наиболее мощным на данной территории с 1952 года. В связи с происшествием объявлено предупреждение о возможном цунами. Зарегистрированы волны высотой до четырех метров. Власти России, Японии и США настоятельно рекомендуют населению эвакуироваться из прибрежных районов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию этого события.