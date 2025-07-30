В Астане сотрудницу ЦОНа осудили за подделку данных

Суд, учитывая наличие двух малолетних детей и отсутствие судимостей, назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. При этом подсудимой запрещено заниматься деятельностью, связанной с приёмом заявлений на оформление и корректировку ИИН для иностранцев и лиц без гражданства сроком на 2 года.