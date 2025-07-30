На Украине создали нацбаты из дезертиров

«Меня и половину ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В батальоне проживает свыше 2000 человек», — передает слова Литвиненко РИА Новости. Кроме того, военнопленный подчеркнул, что все эти люди были в самовольном оставлении воинской части.