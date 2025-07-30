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На Украине создали нацбаты из дезертиров

Украина сформировала несколько батальонов из военнослужащих, которые ранее дезертировали из ВСУ. Об этом рассказал украинский военнопленный Сергей Литвиненко, побывавший в одном из таких батальонов.

Украинской военнопленный рассказал о создании нацбатов из дезертиров.

Украина сформировала несколько батальонов из военнослужащих, которые ранее дезертировали из ВСУ. Об этом рассказал украинский военнопленный Сергей Литвиненко, побывавший в одном из таких батальонов.

«Меня и половину ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В батальоне проживает свыше 2000 человек», — передает слова Литвиненко РИА Новости. Кроме того, военнопленный подчеркнул, что все эти люди были в самовольном оставлении воинской части.

В администрации президента Украины ранее сообщили о планах признать дезертирами погибших украинских военнослужащих, чьи тела были переданы из России. Представители пророссийского подполья заявили, что подобное решение связано с нежеланием властей выплачивать компенсации семьям погибших. В июне российская сторона передала Украине 6060 украинских военнослужащих, в то время как Россия получила тела 78 погибших солдат. Обе стороны продолжают обмен военнопленными.