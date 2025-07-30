Из порта Северо-Курильска эвакуировали 300 человек

Почти 300 человек эвакуировали из морского порта в Северо-Курильске после землетрясения.
Порядка 300 человек были эвакуированы из морского порта Северо-Курильска после мощного землетрясения. Об этом сообщили в региональных оперативных службах.
«Из морского порта города Северо-Курильск эвакуировано около 300 человек, в медпомощи они не нуждаются», — рассказали там. Цитату приводит РИА Новости.
По словам источника агентства, пострадавших среди эвакуированных нет, медицинская помощь никому из них не понадобилась. Ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН опубликовал кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске. Магнитуда подземных толчков составила 8,7. В регионе объявлена угроза цунами, жителей настоятельно просят не приближаться к береговой линии в потенциально опасных районах. В результате землетрясения частично разрушена стена здания одного из детских садов. О самых последних новостях из региона — в онлайн-трансляции URA.RU.