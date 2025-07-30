Из порта Северо-Курильска эвакуировали 300 человек

По словам источника агентства, пострадавших среди эвакуированных нет, медицинская помощь никому из них не понадобилась. Ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН опубликовал кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске. Магнитуда подземных толчков составила 8,7. В регионе объявлена угроза цунами, жителей настоятельно просят не приближаться к береговой линии в потенциально опасных районах. В результате землетрясения частично разрушена стена здания одного из детских садов. О самых последних новостях из региона — в онлайн-трансляции URA.RU.