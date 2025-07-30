В Шанхае эвакуировали 280 тысяч человек из-за тайфуна «Ко-Мэй»

В городе объявлен повышенный уровень опасности — третий из четырёх возможных по шкале реагирования на стихийные бедствия, связанные с наводнениями и тайфунами. Метеорологи прогнозируют, что за ближайшие 24 часа на территорию мегаполиса обрушится более 80 миллиметров осадков, что создаёт серьёзную угрозу затопления в районах, предрасположенных к подтоплениям.