В Шанхае эвакуировали 280 тысяч человек из-за тайфуна «Ко-Мэй»

В результате мощного тайфуна «Ко-Мэй» власти китайского мегаполиса приняли экстренные меры по обеспечению безопасности населения. Как сообщает Центральное телевидение Китая, свыше 280 тысяч жителей Шанхая были временно эвакуированы в безопасные районы.
В городе объявлен повышенный уровень опасности — третий из четырёх возможных по шкале реагирования на стихийные бедствия, связанные с наводнениями и тайфунами. Метеорологи прогнозируют, что за ближайшие 24 часа на территорию мегаполиса обрушится более 80 миллиметров осадков, что создаёт серьёзную угрозу затопления в районах, предрасположенных к подтоплениям.
Стихийное бедствие затронуло регион дельты реки Янцзы на востоке Китая в ночь с 29 на 30 июля. Помимо интенсивных осадков, стихия принесла с собой сильный ветер. По прогнозам специалистов, по мере продвижения тайфуна в северо-западном направлении скорость воздушных потоков в шанхайской агломерации может достичь 28 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что на Камчатке прогнозируют афтершоки в течение месяца.