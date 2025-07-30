Детская поликлиника № 1 на Камчатке временно закрыта из-за землетрясения

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, что стало мощнейшим инцидентом с 1952 года. В Сети опубликовали кадры с подземными толчками в аэропорту Елизово, согласно очевидцам, с потолка падали панели. За медицинской помощью обратилось несколько человек.