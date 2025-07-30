В Башкирии турист получил травму на Айгирских скалах

Как рассказали в МЧС по РБ, группа из пяти человек из двух девушек и трех парней отдыхала в живописном, но опасном месте. В какой-то момент молодой человек топором повредил свою ногу. Попытки самим остановить кровотечение оказались тщетными, поэтому туристы решили вызвать спасателей.