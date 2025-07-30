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В Башкирии турист получил травму на Айгирских скалах

На опасных скалах «Зубы Шурале» мужчина повредил ногу.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии пострадал турист. Мужчина повредил ногу на живописных Айгирских скалах.

Как рассказали в МЧС по РБ, группа из пяти человек из двух девушек и трех парней отдыхала в живописном, но опасном месте. В какой-то момент молодой человек топором повредил свою ногу. Попытки самим остановить кровотечение оказались тщетными, поэтому туристы решили вызвать спасателей.

Прибывшие сотрудники ведомства эвакуировали мужчину и передали медикам.

— Группа туристов не была зарегистрирована в МЧС России, что осложнило оперативное реагирование, — добавили в министерстве.

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