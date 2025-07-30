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Российские FPV-дроны разнесли бронеавтомобиль НАТО

Оператор беспилотника Южной группировки войск уничтожил бронеавтомобиль HMMWV НАТО на константиновском направлении. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Автомобиль HMMWV находился на позиции украинских войск.

Оператор беспилотника Южной группировки войск уничтожил бронеавтомобиль HMMWV НАТО на константиновском направлении. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Бойцы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили натовскую технику», — сообщило агентство. Там уточнили, что это был бронированный автомобиль HMMWV, находившийся на позиции украинских войск.

Он был поражен расчетом FPV-дронов 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки при поддержке воздушной корректировки. Для полного уничтожения американской техники использовали два FPV-дрона.

Ранее рядовой Сергей Бурмистров обнаружил в ночное время украинскую диверсионно-разведывательную группу, скрытно передвигавшуюся в лесополосе. Он открыл огонь по противнику и удерживал его до прибытия подкрепления, передает «360.ru».

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