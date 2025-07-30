После мощного землетрясения на Камчатке развернут оперативный штаб

После серии сильных землетрясений, которые этой ночью возникли на территории Камчатского края, местные власти развернули региональный штаб для координации действий ведомств и служб по итогам стихийного бедствия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатки.
«Специалисты штаба координируют действия всех служб и организаций, ответственных за обеспечение безопасности и оказание помощи населению», — говорится в сообщении.
Известно, что региональный штаб создан по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. В Сахалинской области также открыта горячая линия после возникновения стихийного бедствия. Напомним, что минувшей ночью магнитуда землетрясения на территории полуострова составила 8,5 баллов.
Как KP.RU писал ранее, в результате стихийного бедствия в одном из детских садов Петропавловска-Камчатского обрушилась стена. К счастью, пострадавших нет. Также сообщалось о возникновении цунами в результате землетрясения на восточном и северо-восточном побережье Японии.