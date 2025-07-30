После мощного землетрясения на Камчатке развернут оперативный штаб

Как KP.RU писал ранее, в результате стихийного бедствия в одном из детских садов Петропавловска-Камчатского обрушилась стена. К счастью, пострадавших нет. Также сообщалось о возникновении цунами в результате землетрясения на восточном и северо-восточном побережье Японии.