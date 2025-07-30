В Японии из-за угрозы цунами остановили движение поездов на 41 линии

Цунами высотой до 50 сантиметров зафиксировано в разных районах на севере и северо-востоке страны. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Местным жителям рекомендуют отдалиться от береговой линии и приостановить там все работы.
Напомним, после мощного землетрясения на Камчатке в Японии объявили угрозу цунами. Согласно сведениям японских учёных, магнитуда сейсмособытия равнялась 8. Позднее в РАН скорректировали данные о магнитуде, по последним оценкам она составила 8,7, что является самым высоким показателем с 1952 года.