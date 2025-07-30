Цунами почти полностью затопило рыбокомбинат в Северо-Курильске

Рыбопромышленное предприятие «Алаид» в Северо-Курильске почти полностью ушло под воду из-за цунами, которое добралось до прибрежной зоны этого города, сообщил журналистам президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
«Предприятие практически полностью оказалось под водой в результате подхода волны цунами…» — сказал глава организации, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что никто из персонала рыбокомбината не пострадал. Козлов отметил, что обсуждать будущее завода пока сложно.
Напомним, 30 июля в Северо-Курильске было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,9. Власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию жителей из опасной зоны. Также в социальных сетях появилась видеозапись первой волны цунами, достигшей прибрежной зоны Северо-Курильска.