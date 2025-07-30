Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: в Буркина-Фасо боевики напали на военную базу и убили порядка 50 солдат

В результате нападения база была разграблена и сожжена.

Источник: Аргументы и факты

В результате нападения на военный объект на севере Буркина-Фасо, совершённого вооружёнными боевиками, погибло около полусотни военнослужащих. Информационное агентство Associated Press передаёт эти сведения со ссылкой на источники в местной общине.

Указано, что атака была направлена на базу, находящуюся в окрестностях посёлка Дарго, провинция Наментенга.

По имеющимся данным, около сотни боевиков из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», имеющей связи с террористической сетью «Аль-Каида»*, совершили вторжение на территорию базы.

Сообщается, что база подверглась разграблению и была уничтожена огнём.

* Организация признана террористической в РФ и запрещена.