AP: в Буркина-Фасо боевики напали на военную базу и убили порядка 50 солдат

В результате нападения на военный объект на севере Буркина-Фасо, совершённого вооружёнными боевиками, погибло около полусотни военнослужащих. Информационное агентство Associated Press передаёт эти сведения со ссылкой на источники в местной общине.
Указано, что атака была направлена на базу, находящуюся в окрестностях посёлка Дарго, провинция Наментенга.
По имеющимся данным, около сотни боевиков из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», имеющей связи с террористической сетью «Аль-Каида»*, совершили вторжение на территорию базы.
Сообщается, что база подверглась разграблению и была уничтожена огнём.
* Организация признана террористической в РФ и запрещена.