Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Региональный штаб развернули из-за мощного землетрясения на Камчатке

После сильного землетрясения на Камчатке организовали региональный штаб. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе правительства края.

После сильного землетрясения на Камчатке организовали региональный штаб. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе правительства края.

Штаб развернули в рамках поручения главы региона Владимира Солодова.

— Специалисты штаба координируют действия всех служб и организаций, ответственных за обеспечение безопасности и оказание помощи населению, — уточнили в Telegram-канале.

30 июля на Камчатке было зафиксировано мощнейшее за последние 73 года землетрясение. По оценкам специалистов Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда сейсмического события, произошедшего 30 июля, достигла 8,7.

Кроме того, ранее стало известно, что на Камчатке, в Елизовском районе, у метеостанции Водопадная, зафиксировано цунами с высотой волны от трех до четырех метров.