Еще одной стране угрожает цунами из-за землетрясения на Камчатке

Ранее предупреждения о возможном цунами были объявлены в Японии. Согласно предварительной информации, высота волн может достигать 3,5 метра. Также поступила информация, что цунами высотой около 30 сантиметров достигло берегов северной части Японии. Кроме того, опасность этого есть и в США. Сообщение с предупреждением было распространено на территории штатов Калифорния и Орегон, а также на острове Гуам и нескольких островах Микронезии.