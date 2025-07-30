Бастрыкин потребовал отчет о конфликте велосипедиста с подростками в Омске

Инцидент произошел на остановке «Улица 16-я Амурская», когда мужчина на велосипеде наехал на подростка, находившегося на тротуаре. После высказанного недовольства он распылил содержимое перцового баллончика в сторону девочки, причинив ей физическую боль. Конфликт попал на камеру наблюдения, и видео вскоре было опубликовано правоохранительными органами.