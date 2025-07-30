Бастрыкин потребовал отчет о конфликте велосипедиста с подростками в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить обстоятельства инцидента в Омске, где несовершеннолетняя девочка пострадала от действий велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Инцидент произошел на остановке «Улица 16-я Амурская», когда мужчина на велосипеде наехал на подростка, находившегося на тротуаре. После высказанного недовольства он распылил содержимое перцового баллончика в сторону девочки, причинив ей физическую боль. Конфликт попал на камеру наблюдения, и видео вскоре было опубликовано правоохранительными органами.
«В социальных сетях сообщается, что в Омске мужчина, передвигаясь на велосипеде, совершил наезд на девочку, а затем распылил в ее сторону перцовый баллончик. Это вызвало у несовершеннолетней физические страдания», — говорится в официальном сообщении СК РФ.
Напомним, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным следствия, злоумышленник ранее был судим за побои. В настоящее время следователи направили ходатайство прокурору об изъятии материалов дела для дальнейшего расследования силами Следственного управления СКР по Омской области.
Александр Бастрыкин лично поручил руководителю омского СУ СКР Виталию Батищеву представить доклад о принятых мерах и обстоятельствах произошедшего.