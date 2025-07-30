ВСУ меняют статус пленных, чтобы сэкономить на выплатах

«Родные и близкие военнослужащих… в социальных сетях жалуются, что после публикации российскими ресурсами видеоподтверждений нахождения их родственников в плену командование бригады меняет статус солдат на “пропал без вести”. Это связано с попыткой снизить объем и размер выплат», — передает слова силовых структур ТАСС.