Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ меняют статус пленных, чтобы сэкономить на выплатах

После появления российских публикаций подтверждения о пленении украинских военнослужащих командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ переводит статус плененных на «пропавших без вести». Такие действия предпринимаются с целью уменьшения размера выплат. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Украина меняет статус пленных, чтобы сэкономить бюджет.

После появления российских публикаций подтверждения о пленении украинских военнослужащих командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ переводит статус плененных на «пропавших без вести». Такие действия предпринимаются с целью уменьшения размера выплат. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Родные и близкие военнослужащих… в социальных сетях жалуются, что после публикации российскими ресурсами видеоподтверждений нахождения их родственников в плену командование бригады меняет статус солдат на “пропал без вести”. Это связано с попыткой снизить объем и размер выплат», — передает слова силовых структур ТАСС.

Украинские власти уже подвергались критике за ненадлежащее обращение со своими военными. Ранее в офисе президента Украины сообщили о намерении признать дезертирами погибших военнослужащих, чьи тела были возвращены из России. По заявлениям представителей пророссийского подполья, подобные меры объясняются стремлением избежать выплаты компенсаций семьям погибших солдат.