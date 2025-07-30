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«Запрещенку» на 1 млрд тенге изъяли в Алматы: ее продавали школьникам

В Алматы сотрудники АФМ пресекли деятельность группы, которая, по версии следствия, продавала вейпы и жидкости для них, в том числе подросткам, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.

Источник: t.me/afm_rk

«В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены склады и точки сбыта. В ходе обыска изъято более 150 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить 1 млрд тенге», — рассказали в агентстве.

В ведомстве подчеркивают, что запрещенный в Казахстане товар активно продавали несовершеннолетним, включая школьников.

«Организаторы теневого бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезному риску», — считают в АФМ.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация о следствии не разглашается.

Напомним, что с 20 июня прошлого года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет в Казахстане.