«Запрещенку» на 1 млрд тенге изъяли в Алматы: ее продавали школьникам

«В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены склады и точки сбыта. В ходе обыска изъято более 150 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить 1 млрд тенге», — рассказали в агентстве.
В ведомстве подчеркивают, что запрещенный в Казахстане товар активно продавали несовершеннолетним, включая школьников.
«Организаторы теневого бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезному риску», — считают в АФМ.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация о следствии не разглашается.
Напомним, что с 20 июня прошлого года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет в Казахстане.