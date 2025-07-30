Мексика объявила угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

Центр предупреждений о цунами ВМС Мексики объявил об угрозе для западного побережья страны из-за землетрясения магнитудой 8,7, произошедшего у берегов Камчатки. По данным центра, высота волн может достигать 1 метра, при этом минимальный прогнозируемый уровень составит 0,3 метра. Населению рекомендовано избегать пляжей до отмены предупреждения, а судам в портах соблюдать осторожность из-за опасных течений.
Землетрясение, ставшее сильнейшим в регионе с 1952 года, вызвало глобальную сейсмическую цепную реакцию. На Камчатке зафиксированы волны цунами высотой 3−4 метра, подтопившие порт Северо-Курильска и рыбопромышленные предприятия. В Японии зарегистрированы волны до 30 см.
На Камчатке создан региональный штаб для ликвидации последствий: зафиксированы пострадавшие, повреждены здания, включая обрушение стены в детском саду. Сейсмологи предупреждают, что афтершоки магнитудой до 7,5 продлятся не менее месяца.
Ранее сообщалось, что в Шанхае эвакуировали 280 тысяч человек из-за тайфуна «Ко-Мэй».